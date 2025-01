Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Mutter löste Sohn durch Zahlung der Geldstrafe auf dem Bundespolizeirevier in Mannheim aus und ermöglichte ihm die Weiterreise.

Pasewalk / Pomellen / Mannheim (ots)

Bei einer Kontrolle des RE 5354 von Stettin nach Pasewalk stellten Bundespolizisten gestern um 09:20 Uhr in Grambow einen 31jährigen Polen fest. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab einen Haftbefehl wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten des Amtsgerichtes Tiergarten/Berlin. Da er die zur Zahlung angewiesene Summe von 450 Euro + 93 Euro Verwaltungskosten nicht vor Ort aufbringen konnte, drohte ihm die Einlieferung in den Justizvollzug für 30 Tage. Zum Glück für ihn zahlte seine Mutter die Summe beim Bundespolizeirevier in Mannheim und er durfte seine Reise fortsetzen.

