Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Haft wegen Trunkenheit im Verkehr

Pomellen (ots)

Ein 30- jähriger Pole wurde heute Morgen in Pomellen angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Fahndungsnotierung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 3500,00 EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von 579,30 EUR bezahlen. Die festgelegte Ersatzfreiheitsstrafe betrug 70 Tage. Bei der Durchsuchung wurden in der Geldbörse ca. 6,4g (brutto) augenscheinlich Kokain sowie eine Metallschale inkl. Kreditkarte (als Besteck) mit Betäubungsmittelanhaftung (gleiche Substanz) aufgefunden. Der Pole konnte die Geldstrafe sowie die Kosten nicht bezahlen und wurde gegen 11:40 Uhr in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert. Auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

