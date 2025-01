Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Auseinandersetzung im Regionalexpress- Bundespolizei ermittelt

Greifswald/ Pasewalk (ots)

Am Samstagabend, um 18:27 Uhr informierte die Notfallleitstelle der DB AG in Berlin telefonisch die Bundespolizei in Pasewalk über eine körperliche Auseinandersetzung beteiligter Fußballfans, vermutlich unter Messereinsatz, im Regionalexpress 3317 von Stralsund nach Greifswald. (Ankunft des Zuges am HBF Greifswald um 18:37 Uhr) Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass die Rettungsleitstelle in Greifswald informiert worden ist. Durch die Bundespolizei wurde das Polizeihauptrevier der Landespolizei in Greifswald über den Sachverhalt informiert und um Unterstützung gebeten. Daraufhin verlegten drei Streifen der Landespolizei MV mit sieben Beamten zum Ereignisort. Die Bundespolizei kam mit zwei Streifen (7 Beamte) zum Einsatz. Der Einsatz erfolgte unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten. Zusätzlich wurden 22 weitere Funkstreifenwagen aus den umliegenden Polizeirevieren zum Einsatz gebracht und befanden sich auf dem Weg zum Einsatzort.

Im Zug befanden sich u.a. ca. 100 Fußballfans des FC Hansa Rostock, welche sich nach dem Heimspiel in Rostock auf der Rückreise befanden. Nach Rücksprache mit der Notfallleitstelle Berlin wurde entschieden, den Regionalexpress 3317 am BHF Greifswald auf Gleis 3 bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufzuhalten. Zum Sachverhalt: Ersten Ermittlungen zur Folge, kam es im Regionalexpress zwischen Stralsund und Greifswald zu einem verbalen Streit und einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28- jährigen Deutschen und zwei jeweils 19- jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Auf Grund bestehender Sprachbarrieren konnte der genaue Sachverhalt vor Ort nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Bundespolizei ermittelt jetzt u.a. wegen des Verdachtes der Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer: 03973 2047- 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Das Benutzen eines Messers während der Begehung der Tat konnte ausgeschlossen werden. Der Regionalexpress 3317 setzte die Fahrt Richtung Pasewalk um 19:03 Uhr fort. Es kam zu einer Verspätung von 23 Minuten. Um 19:15 Uhr wurden alle eingesetzte Polizeikräfte aus dem Einsatz entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell