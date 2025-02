Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Einreiseversuch trotz Einreisesperre

Pomellen (ots)

Am Wochenende stellten Bundespolizisten in Pomellen in einem Reisebus einen 45- jährigen Polen fest, gegen den ein Einreiseverbot gem. Richtlinie 2008/115/EG bis zum 08.03.2025 besteht. Das Landeseinwohneramt Berlin hatte ihn zur Festnahme - Ausweisung, Abschiebung ausgeschrieben. Eine weitere Fahndungsnotierung bestand noch durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wegen Verstoßes gegen ein Wiedereinreise- und Aufenthaltsverbot. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 2000,00 EUR sowie Kosten in Höhe von 167,00 EUR zu bezahlen. Ersatzweise waren 200 Tage Haft festgelegt. Der Pole konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Mehr Glück dagegen hatte ein 43-jähriger Deutscher. Er wurde ebenfalls in Pomellen angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung durch die Staatsanwaltschaft Halle zur Festnahme/ Strafvollstreckung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann zahlte die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 750,00 Euro und konnte damit 25 Tage Ersatzhaft abwenden.

