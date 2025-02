Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Durch Zahlung der Geldstrafe Haft abgewendet

Pomellen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern in Pomellen einen 28- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war Mitfahrer in einem PKW. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz suchte den Mann mit Haftbefehl wegen Beleidigung. Durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 540 EUR und 20 EUR Reststrafe sowie 248,70 EUR Verfahrenskosten konnte er eine 18- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen.

An gleicher Stelle wurde heute in den frühen Morgenstunden ein 32- jähriger Ukrainer angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine aktuelle Fahndungsnotierung durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen Steuerhinterziehung. Der Ukrainer zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1200 EUR und 50 EUR Reststrafe sowie 89,50 EUR Verfahrenskosten. Damit wendete er eine 12- tägige Ersatzfreiheitsstrafe ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell