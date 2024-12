Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8/Eine Person leicht verletzt

Contwig (ots)

Am Sonntagabend, 01.12.2024, gegen 19.40 Uhr schleppte ein PKW Toyota Corolla mittels Abschleppstange einen PKW Mazda MPV auf der Bundesautobahn 8 ab. Das Gespann kam aus Richtung Pirmasens und fuhr in Richtung Saarland. Kurz hinter der Anschlussstelle Contwig verkeilte sich aus bislang ungeklärter Ursache die Abschleppstange weshalb der Fahrer des Mazda gegenlenkte was dazu führte, dass das abschleppende Fahrzeug ins Schleudern geriet, nach rechts von der Fahrbahn abkam, umkippte und zusammen mit dem abgeschleppten PKW im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand kam. Ein hinter dem Gespann fahrender PKW Mercedes musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden eine Gefahrenbremsung durchführen, was zur Folge hatte, dass ein hinter dem Mercedes fahrender Ford Fiesta mit dem Mercedes zusammenstieß. Hierbei wurde die 51-jährige Fahrerin des Mercedes leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000.- Euro. Die Bundesautobahn 8 war für die Aufräum- und Abschlepparbeiten für ca. 30 Minuten gesperrt. /pizw

