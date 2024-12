Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wer hat die Scheibe eingeschlagen?

Hornbach (ots)

Eine 63-Jährige staunte nicht schlecht, als sie am Freitagabend, den 29.11.2024, zu ihrem Auto zurückkam. Dabei sah sie nämlich ein Loch in ihrer Windschutzscheibe und Glassplitter auf dem Beifahrersitz. Zuvor stellte sie ihren Opel Meriva gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Zinselstraße ab. Ungefähr eine Stunde später folgte der Schrecken. Ein bislang Unbekannter beschädigte mutwillig die Windschutzscheibe der Dame. Der Schaden beträgt ungefähr 800 Euro. Die Polizei Zweibrücken (06332 976-0) sucht Zeugen der Tat. |pizw

