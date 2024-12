POL-PDPS: Nächtliche Fahrzeugpanne führt zur Blutentnahme

Pirmasens (ots) - In der Nacht vom 29.11- 30.11.2024 wurde in ein Blumengeschäft in Pirmasens-Winzeln eingebrochen. Wie sich die bisher unbekannten Täter Zutritt zum Gebäude verschaffen konnten, ist noch unklar. Aus dem Ladengeschäft wurde die Kasse mit den Tageseinnahmen entwendet, außerdem zählen Schmuck und diverse Werkzeuge zum Diebesgut. Der Sachschaden ...

