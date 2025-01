Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit verstorbenem Fußgänger

Hamminkeln (ots)

Am 07.01.2025 Uhr kam es gegen 17:50 Uhr in Hamminkeln auf der Schledenhorster Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Fußgänger tödlich verletzt wurde. Ein 59-jähriger Mann aus Bocholt befuhr mit seinem Pkw die Schledenhorster Straße aus Richtung Mehrhoog kommend in Fahrtrichtung Haldern. Im Kreuzungsbereich Schledenhorster Straße/Im Huck querte nach ersten Erkenntnissen ein 34-jähriger Fußgänger die Fahrbahn. Der Fußgänger wurde von dem PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 34-Jährige noch am Unfallort. Der 59-jährige Fahrzeugführer erlitt einen Schock und wurde vor Ort betreut. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve unterstützte die Unfallaufnahme. Die Schledenhorster Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis in die späten Abendstunden gesperrt.

