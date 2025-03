Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Messer- und Waffenkontrolle am Hauptbahnhof Lübeck

Lübeck (ots)

+++Gemeinsame Medieninformation der Bundespolizeiinspektion Kiel und der Polizeidirektion Lübeck+++

Am Dienstagnachmittag (25.03.2025) führten Beamte der Bundespolizei, des 2. Polizeireviers Lübeck und des Kommunalen Ordnungsdienstes am Hauptbahnhof in Lübeck eine Schwerpunktkontrolle zum Verbot des Führens von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs durch. Die Einsatzkräfte überprüften circa 70 Personen.

In der Zeit zwischen 15:00 und 18:00 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei, des 2. Polizeireviers Lübeck und des Kommunalen Ordnungsdienstes circa 70 Personen im Bereich des Lübecker Hauptbahnhofs. Hierbei konzentrierten sich die Einsatzkräfte insbesondere auf Personen aus den ankommenden Zügen und Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Wandelhalle aufhielten.

Die eingesetzten Beamten stellten drei Verstöße gegen das Mitführverbot von Waffen und Messern in öffentlichen Verkehrsmitteln fest und leiteten entsprechende Ordnungsdwidrigkeitenverfahren ein. Bei den mitgeführten Messern handelte es sich um ein Einhandmesser, ein Neckknife und ein Taschenmesser.

Insgesamt nahmen die Bürger die Kontrollmaßnahme positiv auf. Die Beamten bemerkten, dass sich Berufstätige aus dem handwerklichen Bereich über die Gesetzeslage gut informiert zeigten.

