Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck

Polizei stellt Gegenstände sicher - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lübeck (ots)

Bereits am 25.02.25 stellten Einsatzkräfte in Lübeck mehrere Gegenstände sicher, deren Herkunft bislang ungeklärt ist. Die Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Identifizierung der rechtmäßigen Eigentümer.

Bei den Asservaten handelt es sich um mehrere Schlüssel, teils mit Anhängern und Beschriftungen sowie eine Werkzeugtasche mit diversen Bohr- und Bitaufsätzen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei den Sachen um Diebesgut handeln.

Wer Hinweise zu den Gegenständen geben kann oder wem diese gehören, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer: 0451-131 0 oder per E-Mail an: K15.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell