Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dachstuhlbrand in Nindorf - Großalarm für die Feuerwehren in der Samtgemeinde Apensen, Unfall im Rüstjer Forst - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

1. Dachstuhlbrand in Nindorf - Großalarm für die Feuerwehren in der Samtgemeinde Apensen

Am heutigen frühen Nachmittag gegen kurz vor 12:45 h wurde der Feuerwehr und der Polizei der Brand einer Dachgaube auf einem Einfamilienhaus in Nindorf in der Straße "Neuer Ring" gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren aus Nindorf, Goldbeck, Apensen, Sauensiek, Wiegersen und Revenahe hatte das Feuer schon auf den Dachstuhl übergegriffen. Unterstützt wurden die Löschkräfte durch die Drehleiter des 1. Zuges der Hansestadt Buxtehude. Durch den schnellen Löscheinsatz konnten die Feuerwehrleute verhindern, dass sich das Feuer auf den Rest des Hauses ausbreiten konnte. Das Dachgeschoß und die darin befindliche Wohnung wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der vorsorglich eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen. Der durch das Feuer angerichtete Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Polizeibeamte aus Apensen sowie Tatortermittler aus Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die umliegenden Straßen gesperrt werden, zu größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Unfall im Rüstjer Forst - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Mittwochabend gegen 19:42 Uhr kam es auf der Kreisstraße 44 zwischen Helmste und Horneburg im Rüstjer Forst zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw Toyota Yaris geriet auf die Gegenfahrspur und es kam zur Kollision mit den Außenspiegeln. Beim geschädigten Audi wurde zudem die Scheibe der Fahrertür vollständig zerstört. Der Verursacher setzte seine Fahrt nach kurzem Stopp in Richtung Horneburg und dann über die B73 in Richtung Buxtehude fort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Hierbei soll er noch andere Pkw überholt haben, sodass der Audifahrer ihm nicht folgen konnte. Beim verursachenden Fahrzeug muss es sich um einen roten Toyota Yaris in rot metallic ("dragonred"), Baujahr ab 2014 mit Facelift (Blinker im Außenspiegel integriert) mit Stader Kennzeichen handeln.

Die Polizeistation Horneburg bittet Zeugen sich unter 04163-828950 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell