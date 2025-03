Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dieseldiebe in Apensen - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag, 16:30 h und Mittwoch, 06:30 h in Apensen in der Stader Straße ein freies Feld betreten und sind an dort abgestellte Baumaschinen gelangt. Hier wurden von ihnen die Tankdeckel von einem Radlader und einer Planierraupe abgeschlagen und dann anschließend aus den Tanks ca. 300 Liter Kraftstoff abgepumpt. Zusätzlich haben der oder die Täter dann am Radlader noch eine Scheibe eingeschlagen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus das die Dieseldiebe mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sind.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell