POL-STD: 22-jähriger Fahrer eines E-Scooter von S-Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Stade (ots) - 1. Einbrecher in Stader Pizza-Service Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 00:30 h und 09:30 h in Stade in der Steilen Straße nach dem gewaltsamen Öffnen einer Hintertür in die Räumlichkeiten eines dortigen Pizza-Service eingedrungen und haben mehrere ...

mehr