POL-HA: Jugendliche beschädigen Bushaltestelle - Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Haspe (ots)

An der Realschule in Haspe beschädigten bislang unbekannte Jugendliche am Montagmittag (24.02.2025) eine Bushaltestelle. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Jungen. Gegen 12 Uhr beobachteten Anwohner, wie sich vier Jugendliche an der Bushaltestelle an der Heilig-Geist-Straße aufhielten und mit Steinen gegen eine der Glasscheiben des Unterstandes schlugen. Nachdem die Scheibe zerbrochen war, flüchtete das Quartett in Richtung Berliner Straße.

Die Jugendlichen waren etwa zwischen 13 und 14 Jahren alt. Zu einem der Jungen liegt eine nähere Beschreibung vor: Etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß, lockige schwarze Haare, stämmige Figur, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem weißen Pullover sowie einer schwarzen Weste.

Zeugenhinweise zum Tatgeschehen oder den Jugendlichen werden jederzeit von der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02332 986 2066 entgegengenommen. (rst)

