Polizei Hagen

POL-HA: Harley-Fahrer bei Zusammenstoß mit VW schwer verletzt

Hagen-Emst (ots)

Auf der Haßleyer Straße zog sich ein Harley-Fahrer Sonntagnachmittag (23.02.2025) schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zu. Eine 72-Jährige ordnete sich gegen 17 Uhr von einem Parkstreifen aus kommend mit ihrem VW in den Verkehr ein. Nach einigen Metern wollte die Frau in einer Einfahrt drehen, setzte den Blinker und bog dann nach links ab. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der 53-jährige Motorrad-Fahrer hinter dem Auto der Hagenerin und wollte dieses überholen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Ein geparkter Cupra wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt.

Der schwer verletzte 53-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von über 1,5 Promille, der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Motorrad-Fahrers sicher. Seine Harley und der VW mussten aufgrund der entstandenen Beschädigungen abgeschleppt werden. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die Haßleyer Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden durch das Verkehrskommissariat geführt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell