Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz der Hagener Polizei anlässlich der Aktionswoche "ROADPOL Truck & Bus"

Hagen (ots)

Vom 17. Februar 2025 bis zum 23. Februar 2025 fand die europaweit angelegte Aktionswoche "ROADPOL Truck & Bus" statt, an der sich auch die Hagener Polizei beteiligte. Am Donnerstag (20.02.) führte die Behörde einen großen Kontrolleinsatz durch. Das erklärte Ziel der Aktion ist, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und für Sicherheit auf den Straßen zu sorgen.

Die Hagener Polizisten nahmen während der Aktionswoche 96 Fahrzeuge ins Visier. Bei den Kontrollen der Busse konnten erfreulicherweise keine Mängel oder Verstöße festgestellt werden. Im Bereich der Truck-Kontrollen stoppten die Einsatzkräfte jedoch 31 Fahrzeuge, bei denen Verstöße erfasst wurden. In 17 Fällen wurde gegen die Sozialvorschriften verstoßen. Insgesamt sechs Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf, drei Fahrzeuge waren überladen und bei zwei Kontrollen stellte sich heraus, dass Ladung vor Fahrtantritt nicht richtig gesichert wurde. In vier Fällen endete die Fahrt aufgrund der Feststellungen der Beamten nach der Kontrolle. Besonders auffällig waren zwei Fahrzeuge des Güterverkehrs, die für ihre eigene zulässige Gesamtmasse erheblich überladen waren. Die offene Ladefläche eines Transporters war mit so viel Erdaushub gefüllt, dass dieser mit 5200 kg, anstatt der maximal erlaubten 3500 kg gewogen wurde. Ein weiterer Kleintransporter, dessen Ladefläche mit diversen Abfällen einer Baustelle gefüllt war, wies eine Überladung von nahezu 30 Prozent auf. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Neben einer Geldstrafe droht ihnen zudem ein Punkt in Flensburg.

Die Hagener Polizei wird sich auch in Zukunft an den ROADPOL-Aktionswochen beteiligen. Weitere Kontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten sind bereits in Planung. (arn)

