POL-HA: 3-jährige Hagenerin bei Abbiege-Unfall leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Auf der Kabeler Straße wurde ein Kind am Samstag (22.02.2025) bei einem Autounfall leicht verletzt. Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Ford von einem Parkplatz und bog nach links auf die Kabeler Straße ab. Dabei übersah der Mann aus Schwerte einen 36-Jährigen, der mit seinem Mitsubishi von der Dortmunder Straße aus kommend in die Kabeler Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch den Aufprall zog sich die 3-jährige Tochter des Mitsubishi-Fahrers leichte Verletzungen zu. Das Mädchen wurde an der Unfallstelle durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt, eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. An den Autos entstand jeweils ein leichter Sachschaden. (arn)

