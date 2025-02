Polizei Hagen

POL-HA: Geldstreitigkeiten führen zu häuslicher Gewalt

Hagen-Boele (ots)

In Boele kam es am Samstag (22.02.) in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu Streitigkeiten zwischen einem ehemaligen Paar und einer häuslichen Gewalt. In den Nachmittagsstunden suchte ein 35-Jähriger das Zuhause seiner Ex-Partnerin auf. Es entwickelte sich ein Konflikt aufgrund von Geldstreitigkeiten. Der 35-Jährige habe randaliert, die Badezimmertür, einen Spiegel und einen Bilderrahmen beschädigt. Der Mann habe darüber hinaus Gegenstände durch die Wohnung geworfen, gegen Wände geschlagen und sich an der Hand verletzt. Im weiteren Verlauf habe der Hagener auch seine Ex-Partnerin angegriffen und ihr mehrfach in das Gesicht geschlagen. Anschließend verließ der Mann die Wohnung. Eine Streifenwagenbesatzung konnte ihn im weiteren Verlauf antreffen. Der 35-Jährige hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,8 Promille und bestätigte die Streitigkeiten. Er habe jedoch lediglich in der Wohnung randaliert, die Hagenerin jedoch nicht geschlagen. Es sei lediglich zu einer Rangelei gekommen. Der Mann muss sich wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Die leicht verletzte Hagenerin wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. (arn)

