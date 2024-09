POL-GM: 57-Jährige verursacht Unfall und fährt trotz Führerscheinabgabe weiter

Gummersbach (ots) - In Gummersbach-Windhagen sind Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 19:30 Uhr und Mittwoch (18. September), 7 Uhr in ein Bürogebäude in der Bunsenstraße eingestiegen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, stiegen in den Bürokomplex ein. In diesem befinden sich Büros mehrerer Firmen. Die Täter gingen in die Büros und öffneten dort diverse Schränke. Was genau gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an das ...

