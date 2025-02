Polizei Hagen

POL-HA: E-Bike in Gevelsberg gestohlen - in Hagen "geortet"

Hagen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.02.2025) wurde in Gevelsberg ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Durch ein verbautes Ortungssystem konnte der Geschädigte das Fahrrad am Samstagabend (22.02.2025) in Hagen orten. Die informierten Polizisten der Wache Innenstadt konnten das E-Bike in der Henschelstraße verschlossen an einem Zaun feststellen. Das Fahrrad wurde vor Ort an den "glücklichen" Geschädigten übergeben. Die Ermittlungen zum Diebstahl des Fahrrades dauern an. (ko)

