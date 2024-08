Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbrüche in Kleingärten des Kleingartenbauvereins Am Riedsaumpark - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 26.08.2024, 20:00 Uhr, bis 27.08.2024, 15:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in mehrere Kleingärten und Gartenhäuser in der Schwedeler Straße ein und entwendeten u. a. Werkzeuge und Lebensmittel.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell