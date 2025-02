Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Hagen-Eilpe (ots)

Bei einem Abbiegeunfall am Volmeabstieg wurden am Freitagnachmittag (21.02.2025) zwei Personen leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Um etwa 15.15 Uhr war eine 19 Jahre alte Seat-Fahrerin mit zwei Insassen von der Autobahn abgefahren und beabsichtigte, auf den Volmeabstieg nach links Richtung Hohenlimburg abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden VW Polo. Es kam zur Kollision. Aufgrund der Schwere des Zusammenstoßes drehte sich der Seat um die eigene Achse und eine 18-jährige Insassin des Seat sowie der 21-jährige VW-Fahrer trugen leichte Verletzungen davon. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Der Seat Leon wies einen Totalschaden auf. Auch am VW Golf konnten starke Beschädigungen im Bereich der Front festgestellt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die eingesetzten Beamten schätzen den Sachschaden auf mindestens 30.000 Euro. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell