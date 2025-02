Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnung - Polizei weist auf Beratungsangebot hin

Hagen-Eilpe (ots)

In der Hohle Straße brachen bislang unbekannte Täter am Montag (24.02.2025) in die Wohnung einer 81-Jährigen ein und entwendeten hochwertigen Schmuck in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Zwischen 16.30 und 18 Uhr verschafften sich die Personen durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen und durchsuchten diese delikttypisch. Anschließend gelang es den Einbrechern, unerkannt mit dem Schmuck zu flüchten.

Die Experten aus dem Bereich Kriminalprävention möchten den aktuellen Einbruch nutzen, um auf ihr kostenloses Beratungsangebot zum Thema Einbruchschutz hinzuweisen. Unter der Rufnummer 02331 986 3654 oder per Mail unter KK_KPO.Hagen@polizei.nrw.de erreichen Sie unsere technischen Berater, die Ihnen gern für Fragen oder eine individuelle Beratung zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie hier: k-einbruch.de. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell