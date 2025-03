Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Autoteile in Buxtehude, Einbrecher in Stader Imbiss und Bäckereifiliale

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Autoteile in Buxtehude

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Buxtehude in der Schröderstraße einen dort geparkten BMW 550D gewaltsam geöffnet und dann aus dem Innenraum das Lenkrad, die seitlichen Lautsprecher, die Außenspiegel sowie aus dem Motorraum das Steuergerät ausgebaut und entwendet. Zusätzlich haben die Täter das Auto dann noch auf Ziegelsteine aufgebockt und alle vier Felgen mit Reifen abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf über 10.000 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehude Polizei zu melden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte im Delmer Bogen in Buxtehude von einem dort geparkten Audi A6 Avant die beiden Nebelscheinwerfer ausgebaut und mitgenommen. Hier wird der Schaden auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher in Stader Imbiss und Bäckereifiliale

In der Zeit zwischen Freitag, den 14.03., 16:00 h und Sonntag, den 16.03., 15:00 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Stade in der Carl-Benz-Straße nach dem Aufhebelen eines Fensters in die Räumlichkeiten einen dortigen Imbissbetriebes eingestiegen und haben die Räume durchsucht.

Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten sie anschließend unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Möglicherweise dieselben Täter sind dann in der Gottlieb-Daimler-Straße nach dem Aufbrechen einer hinteren Zugangstür in die Räumlichkeiten einer dortigen Bäckereifiliale eingedrungen und haben ebenfalls hier nur eine geringe Menge Bargeld erbeuten können.

Der Schaden an diesem Tatort wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell