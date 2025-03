Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall in Grünendeich und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am Mittwoch, den 12.03. ist es zwischen 08:15 h und 10:00 h in Grünendeich in der Burgstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bisher unbekannter Autofahrer war dabei gegen einen gegenüber der dortigen Arztpraxis am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Skoda Fabia geprallt und hatte diesen an der Fahrerseite hinten beschädigt.

Ohne sich aber weiter um die Schadenregulierung zu kümmern, war der Unfallverursacher dann weggefahren.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04142-898130 ei der Polizei in Steinkirchen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell