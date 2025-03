POL-STD: Polizei kontrolliert Elektroscooter in Stade - 27 Verstöße festgestellt

Stade (ots) - 1. Unbekannte Einbrecher dringen in der Nacht in Horneburger Seniorenheim ein Zwei bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht gegen 04:00 h in Horneburg im Böttcherring nach dem Aufhebeln zweier Fenster in das Innere des dortigen Seniorenheims eingestiegen. Hier haben sie anschließend ein ...

mehr