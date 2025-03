Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher entwenden Tresor in Apensen, Diesel und Baumaschinendiebe in Oldendorf

Stade (ots)

1. Einbrecher entwenden Tresor in Apensen

Unbekannte Einbrecher sind am gestrigen Dienstagabend zwischen 18:50 h und 21:40 h in Apensen im Ploermelweg auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben an der Gebäuderückseite die Terrassentür zur Küche aufgehebelt. Nach dem Eindringen wurde das Haus durchsucht und schließlich ein Tresor aus dem Obergeschoß entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder sonstige Beobachtungen bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Diesel und Baumaschinendiebe in Oldendorf

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, den 07.03., 12:00 h bis Montag, den 10.03., 06:30 h in Oldendorf in der Straße "Am Walde" bei einem dort abgestellten Bagger mehrere Schlösser aufgebohrt. Aus dem Dieseltank wurden anschließend ca. 180 Liter Kraftstoff abgezapft und von einem Anhänger noch zwei "Baggerschaufeln" entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. sonstige sachdienliche Beobachtungen bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

