Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen Bauwagen in Freiburg auf, Körperverletzung in Stade - Polizei sucht Zeugen, Unbekannte entwenden zwei große Rollen Metalldraht

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen Bauwagen in Freiburg auf

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, den 07.03., 12:30 h bis Montag, den 10.03., 06:30 h in Freiburg in der Straße "Bi de Hütten" eine dort auf einer Baustelle abgestellten Bauwagen aufgebrochen und daraus eine Palette mit 24 Dosen Coca-Cola entwendet. Zusätzlich haben die Täter dann noch das Fenster mit Rahmen aus dem Bauwagen herausgerissen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

2. Körperverletzung in Stade - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, den 06.03. kam es gegen kurz nach 14:00 h in Stade in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung für die die Polizei jetzt Zeugen sucht. Zu der Zeit war eine 20-jährige Staderin in der Innenstadt zu Fuß unterwegs und hatte die Fußgängerampel in der Wallstraße/in der Straße Salztorswall (Übergang von Innenstadt zum Bahnhofsbereich) überquert. Auf Höhe Bahnhofsstraße 4 unmittelbar vor der dortigen Dominos-Filiale, hatte sie plötzlich ein bisher unbekannter Mann am rechten Oberarm festgehalten und leicht zur Seite gedrückt/geschubst. Dieser sagte dann mehrfach "Hör auf damit" zu der jungen Frau. Der Unbekannte hatte dann von dem Opfer abgelassen und war weiter zu Fuß in Richtung Innenstadt (Holzstraße) gegangen. Die 20-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 25-35 Jahre alt - ca. 190 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - kräftige Statur - Drei-Tage-Bart - schwarze, kinnlange Haare - helle Cap (Schirm nach vorne getragen) - schlichter, weiter Pullover - Jeans - sprach hochdeutsch, akzentfrei

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Eine Passantin hatte noch mit dem Opfer vor Ort gesprochen aber leider ihre Personalien nicht hinterlassen. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

3. Unbekannte entwenden zwei große Rollen Metalldraht

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Stade in der Vorwerkstraße von einer dortigen Baustelle zwei große, je ca. 25 kg schwere, Rollen Metalldraht entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell