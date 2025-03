Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 65-jähriger Quadfahrer unter Alkohol bei Unfall in der Gemarkung Ahlerstedt schwer verletzt, Bedrohungslage in Buxtehude-Ottensen glimpflich beendet

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

1. 65-jähriger Quadfahrer unter Alkohol bei Unfall in der Gemarkung Ahlerstedt schwer verletzt

Am gestrigen Nachmittag gegen 16:00 h kam es auf der Kreisstraße 75 zwischen Ahrensmoor und Ahlerstedt zu einem Unfall, bei dem ein 65-jähriger Fahrer eines Quad schwer verletzt wurde.

Der Harsefelder war mit seinem Fahrzeug auf der K 75 unterwegs und hatte dann nach Zeugenaussagen offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Quad verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Quad kam schließlich im Seitenraum bzw. Graben zum Stehen und fing Feuer.

Couragierte Ersthelfer hatten an der Unfallstelle angehalten, den Fahrer betreut und den Notruf gewählt.

Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt und den Rettungsdienst von der Besatzung des Hamburger Rettungshubschraubers Christoph 29 in ein Hamburger Krankenhaus geflogen werden.

Das brennende Quad wurde von den eingesetzten Feuerwehrleuten der Ortswehr Ahlerstedt abgelöscht werden und wurde total zerstört.

Da bei der Unfallaufnahme der Verdacht aufkam, dass der Quadfahrer unter Alkohol unterwegs gewesen sein könnte, wurde eine Sicherstellung seines Blutes angeordnet.

Durch die Ersthelfer konnte ein zweiter Quadfahrer beobachtet werden, der weit hinter dem Verunglückten gefahren war, an der Unfallstelle kurz angehalten hatte und dann aber von der Unfallstelle weggefahren war. Im Rahmen der Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass es sich dabei um einen 55-jährigen Bekannten aus Harsefeld handelte. Auch bei ihm kam der Verdacht auf, dass er unter Alkohol mit seinem Quad unterwegs gewesen sein könnte. Bei der anschließenden Überprüfung wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille festgestellt. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt und es wird geprüft, ob er noch mit einem Ermittlungsverfahren wegen Unterlassener Hilfeleistung rechnen muss.

Zeugen, die Angaben zu der Alkoholbeeinflussung der beiden Fahrer vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Foto vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Bedrohungslage in Buxtehude-Ottensen glimpflich beendet

In der vergangenen Nacht kam es in Buxtehude-Ottensen zu einer Bedrohungslage in einem Einfamilienhaus, die die Polizei und den Rettungsdienst den Rest der Nacht in Atem gehalten hat.

Dort hatte sich ein 43jähriger, der Polizei bereits aus vorangegangenen Einsätzen bekannter und in einem offenbar psychischen Ausnahmezustand befindender Mann in dem Haus verschanzt und damit gedroht "alles hochgehen zu lassen".

Polizeikräfte aus Buxtehude, Stade der PI Harburg wurden zum Einsatzort entsandt und auch ein Spezial-Einsatzkommando sowie eine für derartige Einsätze speziell geschulte Verhandlungsgruppe wurden angefordert.

Die Beamtinnen und Beamten umstellten das Haus und räumten vorsichtshalber die umliegenden Gebäude. Vor Ort konnten Messer aufgefunden und ein Gewehr sichergestellt werden.

Der 43jährige konnte dann schließlich durch das SEK widerstandlos festgenommen und mit polizeilicher Begleitung in das Stader Elbeklinikum eingeliefert werden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, der vorsorglich eingesetzte Notarzt sowie die Besatzung zweier Rettungswagen, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt des Landkreises Stade brauchten nicht eingreifen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses wurden diverse gefährliche Gegenstände und Waffen sowie eine Cannabisplantage und getrocknetes Cannabis in großen Mengen sichergestellt werden.

Die Ermittlungen gegen den Buxtehuder dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell