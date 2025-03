POL-STD: Großfeuer vernichtet drei Gebäude in Dollern - ca. 2,5 Millionen Euro Sachschaden

Stade (ots) - In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Harsefeld in der Hellwege-Allee an dem Gebäude der Volksbank zwei Kupferfallrohre in der Länge von ca. 2,5 Metern abgebaut und mitgenommen und auch in Steinkirchen wurden von einem Geschäftshaus in der Straße "Alter Marktplatz" vier Kupferfallrohre abmontiert und entwendet. Der angerichtete Schaden wird an ...

mehr