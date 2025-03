Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vier Bewohner einer Wohnung in Drochtersen bei Küchenbrand leicht verletzt, Unbekannte brechen in Mulsumer Schule ein

Stade (ots)

1. Vier Bewohner einer Wohnung in Drochtersen bei Küchenbrand verletzt

Am gestrigen frühen Abend gegen kurz nach 18:10 h kam es in Drochtersen in der Deneckenstraße zum Ausbruch eines Feuers in der Küche einer Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Dabei hatte sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen Essen auf dem Herd entzündet. Der 34-jährige Bewohner hatte noch versucht, den Brand selbst zu löschen, was aber nicht gelungen war. Das Feuer in der Küche musste schließlich durch die ca. 80 eingesetzten Feuerwehrleute aus Drochtersen, Dornbusch, Assel und Asselermoor gelöscht werden. Die Einsatzkräfte ko0nnten durch ihr schnelles Handeln verhindern, dass sich das Feuer in der Wohnung weiter ausbreiten konnte. Der 34-Jährige, seine 25-jährige Ehefrau sowie zwei Kinder im Alter von 3 und 8 Jahren wurden durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert. Die anderen Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Mehrfamilienhaus retten und blieben unverletzt. Durch den Brand entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Polizeibeamte aus Stade haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

2. Unbekannte brechen in Mulsumer Schule ein

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in Mulsum in der Straße "Im Dänsch" auf das Gelände der dortigen Grundschule gelangt und haben ein Fenster eingeschlagen. So in das Gebäude gelangt, wurden innen noch mehrere Räume gewaltsam geöffnet und durchsucht. Mit mehreren IPads als Diebesgut konnten der oder die Einbrecher dann unbemerkt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell