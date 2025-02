Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Motorroller in Neukloster entwendet, Kupferdiebe diesmal im Alten Land aktiv, Einbrecher in Harsefelder Doppelhaus

Stade (ots)

1. Motorroller in Neukloster entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein bisher unbekannter Täter in Neukloster in der Bergstraße einen dort auf dem Hof abgestellten Motoroller entwendet. Der rote Roller der Marke Taizhou Zhongneng hat das Kennzeichen 677ABX und stellt einen Wert von ca. 500 Euro dar.

Hinweise auf den Rollerdieb und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

2. Kupferdiebe diesmal im Alten Land aktiv

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bisher unbekannte Kupferdiebe gleich zweimal im Alten Land zugeschlagen. Vom Dorfgemeinschaftshaus in Steinkirchen wurden zwei Fallrohre sowie ca. 25 Meter Dachrinne abgebaut und von der Kirche in Mittelnkirchen haben die Diebe dann noch sieben Fallrohre entwendet. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 1.700 Euro geschätzt.

Anwohner von öffentlichen Gebäude oder sonstige Zeugen werden gebeten, die Augen aufzuhalten und bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei auch unter Notruf 110 zu informieren. Nur so haben die Polizeibeamten dann die Chance die Täter auf frischer Tat zu erwischen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Einbrecher in Harsefelder Doppelhaus

Am frühen Mittwochabend zwischen 18:30 h und 19:05 h ist ein bisher unbekannter Einbrecher in Harsefeld in der Hellwege-Allee nach dem gewaltsamen Öffnen der Terrassentür in das Innere einer dortigen Doppelhaushälfte eingedrungen und hat diverse Schubladen und Schränke durchwühlt. Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter 04164-888260.

