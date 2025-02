Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Harsefeld und Ahlerstedt

Stade (ots)

1. Einbrecher in Harsefelder Wohnhaus

Unbekannte sind am gestrigen Mittwoch zwischen 13:15 h und 23:15 h in Harsefeld in der Straße "An der Steinreihe" nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Wohnhauses eingedrungen und haben sämtliche Räume durchsucht. Mit Modeschmuck und einer Armbanduhr als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Einbrecher in Ahlerstedt

In Ahlerstedt in der Heerstraße hat ein bisher unbekannter Einbrecher gegen kurz nach 18:15 h auf der Rückseite eines Einfamilienhauses ein Fenster aufgehebelt. Als der 59-jährige Hausbewohner, der auf die Geräusche aufmerksam geworden war, das Zimmer betrat, stand der Einbrecher noch im Fensterrahmen. Er ergriff dann sofort unerkannt die Flucht. Der Schaden dürfte sich auf ca. 100 Euro beziffern lassen.

Hinweise auf verdächtige Personen bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

