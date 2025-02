Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erneut zwei Tatorte mit Buntmetalldiebstählen in Harsefeld und Steinkirchen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Harsefeld in der Hellwege-Allee an dem Gebäude der Volksbank zwei Kupferfallrohre in der Länge von ca. 2,5 Metern abgebaut und mitgenommen und auch in Steinkirchen wurden von einem Geschäftshaus in der Straße "Alter Marktplatz" vier Kupferfallrohre abmontiert und entwendet.

Der angerichtete Schaden wird an beiden Tatorten auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

