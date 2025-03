Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden 20 Reifen in Horneburg, Einbrecher in Harsefelder Wohnhaus

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden 20 Reifen in Horneburg

Dreiste Unbekannte sind am gestrigen Dienstagvormittag zwischen 08:00 h und 08:25 h in Horneburg im Marschdamm auf das Gelände eines dortigen Werkstattbetriebes gelangt und haben widerrechtlich ca. 20 Reifen in einen weißen Transporter geladen. Mit der Beute konnten die Diebe anschließend unerkannt entkommen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Einbrecher in Harsefelder Wohnhaus

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Montag, den 03.03., 11:30 h bis Dienstag, den 04.03., 10:45 h in Harsefeld in der Schulstraße nach dem Einschlagen eines Fensters in der Haupteingangstür in ein dortiges Wohnhaus eingedrungen und haben sämtliche Räume und Schränke durchsucht. Ob und was dabei dann entwendet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell