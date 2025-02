Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Kurioser Brandeinsatz in Werkstatt - Spiegel löst Feuer aus im Stadtteil Gronau von Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Ein ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz ereignete sich am heutigen Sonntag (02.02.2025) in einer Werkstatt im Stadtteil Gronau von Bergisch Gladbach. Gegen 16:15 Uhr wurde die Feuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage einer Einrichtung alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Karton auf einem Tisch Feuer gefangen hatte und es zu einer Rauchentwicklung in einem Aufenthaltsraum gekommen war.

Nach ersten Erkundungen der Feuerwehr wurde der Brand durch den sogenannten Brennglas-Effekt eines konkaven Spiegels ausgelöst. Durch die intensive Sonneneinstrahlung wurde das Licht gebündelt und entzündete schließlich den Karton auf einem Tisch. Glücklicherweise wurde der Brand frühzeitig durch die Brandmeldeanlage erkannt, sodass die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und größeren Schaden verhindern konnten.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass reflektierende oder gebündelte Lichtquellen, insbesondere Spiegel oder Glasgegenstände, in Verbindung mit direkter Sonneneinstrahlung potenzielle Brandgefahren darstellen können. Es wird empfohlen, solche Gegenstände nicht in direkter Sonneneinstrahlung aufzubewahren.

Der Einsatz konnte nach gegen 17 Uhr beendet werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit den Löschzügen der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2, dem Einsatzführungsdienst (B-Dienst), dem Löschzug 7 - Stadtmitte sowie einem Rettungswagen im Einsatz.

