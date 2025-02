Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Schwerstverletzter Mountainbiker nach Sturz im Wald im Stadtteil Nußbaum von Bergisch Gladbach

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde am Sonntagnachmittag (02.02.2025) gegen 16:20 Uhr über NOTRUF 112 über einen schweren Fahrradsturz in einem Waldgebiet im Stadtteil Nußbaum von Bergisch Gladbach informiert.

Die Leitstelle entsandte umgehend einen Rettungswagen (RTW) und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) der Feuer- und Rettungswache 1 an die Einsatzstelle. Bei Eintreffen übernahmen der Notarzt und die Rettungswagenbesatzung umgehend die Erstversorgung des schwerstverletzten Mountainbikers.

Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde das speziell ausgerüstete Mehrzweckfahrzeug (MZF) des Löschzuges 5 - Schildgen zum Patiententransport an die Einsatzstelle alarmiert. Weiterhin war ein möglichst schonender und zügiger Transport des Patienten in ein Krankenhaus der Maximalversorgung erforderlich. Hierzu wurde der Intensivtransporthubschrauber (ITH) "Christoph Rheinland" an die Einsatzstelle alarmiert. Dieser übernahm den Patienten und brachte ihn in ein Krankenhaus nach Köln. Ein Streifenwagen der Polizei unterstützte bei der Landung des Hubschraubers.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell