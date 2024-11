POL-EN: Hattingen - Täter kamen über den Balkon

Ennepetal (ots) - Am 22.11.2024, um 18:37 Uhr, beabsichtigte eine 50-jährige Ennepetalerin in ihrem Pkw VW aus der Lindenstraße nach links in den Friedhofsweg abzubiegen. Zeitgleich ging eine 18-jährige Ennepetalerin auf dem Gehweg der Lindenstraße und beabsichtigte den Friedhofsweg in Richtung Hagener Straße zu queren. Im Einmündungsbereich wurde die 18-Jährige vom Pkw der 50-Jährigen erfasst, sodass sie zu Boden ...

mehr