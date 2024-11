POL-EN: Herdecke - Eine leichtverletzte Person nach Alleinunfall

Schwelm (ots) - Am 22.11.2024, um 12.44 Uhr, befuhr eine 51-jährige Ennepetalerin in ihrem Pkw Ford die Berliner Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. In einem Rückstau musste sie verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Ein 22-jähriger Ennepetaler in seinem Pkw Peugeot fuhr der 51-Jährigen auf, welche sich dabei leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ...

mehr