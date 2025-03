Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 38-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Buxtehude-Ketzendorf schwer verletzt

Am heutigen frühen Nachmittag kam es gegen 13:40 h auf der Bundesstraße 3 in Buxtehude-Ketzendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Zu der Zeit war eine 83-jährigen Fahrerin eines VW-Polo aus Neu Wulmstorf in Ardestorf auf der Ovelgönner Straße in Richtung der Bundesstraße 3 unterwegs und wollte an der Kreuzung in Richtung Ketzendorf fahren. Bei Überqueren der Straße übersah sie offenbar den aus Richtung Ovelgönne in Richtung Elstorf fahrenden 38-jährigen Motorradfahrer mit seiner Bell aus der Gemeinde Rosengarten. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Bei dem Unfall wurde der 38-Jährige schwer verletzt. Er musste nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt und den Rettungsdienstmitarbeitern aus Buxtehude und Elstorf von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 29 in eine Hamburger Klinik geflogen werden. Feuerwehrleute aus Ovelgönne, Immenbeck und vom 1. Zug der Ortswehr Buxtehude rückten an der Unfallstelle an. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und die beteiligten Fahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Die 83-Jährige blieb bis auf einen Schock unverletzt und wurde vor Ort betreut. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die B 3 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Die Buxtehuder Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können, sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

