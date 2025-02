Polizei Münster

POL-MS: Ermittlungserfolg nach schwerem Raub auf Juwelier in Kassel - Fünf Tatverdächtige festgenommen, einer davon in Münster

Münster / Kassel (ots)

Nach einem schweren Raubüberfall in Kassel am 04.01.2025 wurde gestern Abend ein Tatverdächtiger in Münster festgenommen.

Die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Nordhessen finden Sie hier:

ots, 06.02.2025, 13:28 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5965559

