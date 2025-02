Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Einbruch in Mauritz - Papageien verschrecken Täter

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (05.02.) zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gerhardstraße eingebrochen. Vermutlich wurden sie durch die Haustiere verschreckt und flüchteten ohne Beute

Ersten Ermittlungen zufolge drangen der oder die Unbekannten durch die Wohnungstür ein, indem sie diese aufhebelten. Im Inneren der Wohnung wurden die Täter wahrscheinlich durch die Papageien des Bewohners die Flucht getrieben.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell