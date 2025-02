Polizei Münster

POL-MS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 - Pkw kollidiert mit zwei Lkw

Münster (ots)

Am Dienstagabend (04.02., 20:29 Uhr) ist es auf der Autobahn 1 im Bereich Lengerich zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 64-jähriger Autofahrer tödlich verletzt wurde.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 64-Jährige mit seinem Peugeot auf der Autobahn 1 zwischen Lengerich und Ladbergen in Fahrtrichtung Münster. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte sein Pkw mit einem vor ihm fahrenden Silozug und soll quer auf der Autobahn stehen geblieben sein. Auf den verunfallten Pkw fuhr dann ein 43-Jähriger mit seinem Lkw auf.

Der 43-Jährige wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 42-jährige Fahrer des Silozuges blieb unverletzt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Münster war zur Unfallaufnahme und Rekonstruktion des Unfallhergangs im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war zudem ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt. Die beiden Lkw sowie der Pkw wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Münster war für die Dauer der Unfallaufnahme bis in den Mittagsstunden am Mittwoch (05.02.) gesperrt.

