Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen in Pfersee

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Sonntag (08.12.2024), in der Zeit von 04.30 Uhr bis 14.00 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter in der Lutzstraße einen blauen Mini mit Farbe. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Pfersee - Ebenfalls am Sonntag (08.12.2024), in der Zeit von 05.20 Uhr bis 09.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Gollwitzerstraße einen Schaukasten. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Pfersee - Auch am Sonntag (08.12.2024), gegen 01.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe in der Kirchbergstraße. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Polizei ermittelt in diesen Fällen wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell