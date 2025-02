POL-MS: Betrüger täuschen Notlage vor - Angebliche Briten bringen Münsteraner um Bargeld

Münster (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (02.02., 20:00-05.45 Uhr) ein verschlossenes Wohnmobil an der Rubensstraße, nahe der Emil-Nolde-Straße gestohlen. Auch in der Fuggerstraße wurde versucht ein Wohnmobil zu entwenden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Fahrzeughalter bemerkte am frühen Montagmorgen, dass sein olivgrün-foliertes Wohnmobil der Marke "Peugeot" gestohlen wurde. An der rechten ...

