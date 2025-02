POL-MS: Unfall auf der A 30 - Pferd muss auf Autobahn eingeschläfert werden

Münster (ots) - Die Polizei Münster lädt Interessierte am 15. Februar von 10 Uhr bis 18 Uhr und am 16. Februar von 10 Uhr bis 17 Uhr zu ihrem Infostand auf der Messe LEEZENFRÜHLING in der Halle Münsterland ein. Kriminalbeamte des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz beraten unter anderem zum Thema ...

mehr