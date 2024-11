Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht Räuberischer Diebstahl

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte Männer stehen im Verdacht am Mittwoch, 13.11.2024, gegen 19.50 Uhr, einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Beide Unbekannten befanden sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Palmstraße, sollen dort mehrere Bekleidungsstücke aus den Auslagen entnommen und unter ihrer eigenen Kleidung angezogen haben. Nach einer Alarmauslösung verständigte eine Mitarbeiterin des Geschäftes den Ladendetektiv sowie einen weiteren Mitarbeiter. Am Ausgang des Geschäftes wurden die beiden Unbekannten von dem Ladendetektiv und dem Mitarbeiter angesprochen. Der Versuch die entwendeten Waren zurück zu erhalten endete in einer Rangelei zwischen den Beteiligten. Den beiden Unbekannten gelang die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Über das Diebesgut liegen hier noch keine detaillierten Erkenntnisse vor.

