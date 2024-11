Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Unfallflucht auf Verbindungsstraße zwischen Efringen und Märkt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.11.2024, gegen 07.05 Uhr, soll es beim Überholvorgang auf der Verbindungsstraße zwischen Efringen und Märkt zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Ein 58-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel Zafira die Verbindungsstraße, als er trotz Gegenverkehr von einem anderen Fahrzeug überholt wurde. Der 58-Jährige bremste und wich nach rechts in den Grünstreifen aus, da er eine Kollision mit dem Fahrzeug aus dem Gegenverkehr und dem Überholer vermeiden wollte. Beim knappen Einscheren streifte der Überholer den Pkw des 58-Jährigen im vorderen Bereich der Fahrerseite. Der Sachschaden an dem Opel Zafira wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht nun den Fahrer, welcher dem 58-Jährigen sowie dem Überholer entgegenkam. Gemäß dem 58-Jährigen habe dieser ebenfalls stark abbremsen müssen, um eine Kollision mit dem Überholer zu vermeiden. Womöglich wurde der Fahrer aus dem Gegenverkehr auch von dem Überholer gefährdet. Ebenso werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu dem Überholer geben können. Dessen Fahrzeug könnte auf der Beifahrerseite im Heckbereich beschädigt sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell