Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stromkabel entwendet

Mühlhausen (ots)

Unbekannte begaben sich auf ein Grundstück eines Unternehmens in der Spiegelbergstraße. Dort durchtrennten sie ein Stromkabel und entwendeten dieses in der Folge. Mit dem Beutegut, ein etwa 20 m langes Starkstromkabel, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sach- und Beuteschaden beträgt polizeilichen Schätzungen zu Folge mehrere hundert Euro.

Zeugen der Tat, die sich zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntag 16.30 Uhr ereignete, werden gebeten, sich bei der Mühlhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0259490

